В Архангельске мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой

Его задержали сотрудники Росгвардии

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой медицинской помощи у дома №50 на улице Урицкого в Архангельске, его задержали сотрудники Росгвардии, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Мужчина в неадекватном состоянии стал бросаться с кинжалом на машину скорой помощи. Скорую вызвала мать этого гражданина. Он бросался на машину, кидал в нее кинжал. Медики боялись выйти из автомобиля и вызвали наряд Росгвардии. Мужчина был задержан, он не оказал сопротивления", - сказали в пресс-службе.

37-летний правонарушитель повредил покрытие автомобиля и все время говорил, что "пытается кого-то спасти". Задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.