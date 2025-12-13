В Туле при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Эвакуировали 15 человек

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб во время пожара в квартире на 12-м этаже жилого дома на улице Максима Горького в Туле, 15 жильцов дома, в том числе 6 детей, были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание было ликвидировано на площади 12 кв. метров. Эвакуированы 15 жильцов подъезда, в том числе 6 детей. К сожалению, погиб 70-летний мужчина", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 40 человек и 9 единиц техники, сообщили в главке.