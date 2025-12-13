ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Запорожской области ВСУ атаковали зоопарк

При атаке, предварительно, пострадал лев
Редакция сайта ТАСС
15:10

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью двух беспилотников нанесли удар по Васильевскому зоопарку в Запорожской области, при атаке, предварительно, пострадал лев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. <...> Предварительно известно, что пострадало одно животное - осколки ранили льва", - написал он.

Глава региона сообщил, что территория центра для животных серьезно повреждена, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. "Идет оценка разрушений", - добавил Балицкий. 

РоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область