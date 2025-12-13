В Мурманской области три человека пострадали в ДТП

На месте аварии организовали реверсивное движение

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. В Мурманской области три человека пострадали в дорожной аварии с участием четырех автомобилей на федеральной трассе "Кола", говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации: сегодня, около 18:45 мск в районе 1414 км автодороги Р-21 "Кола", произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия трое участников получили ранения: двое обслужены амбулаторно и один госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

На месте ДТП организовано реверсивное движение, работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.