Полиция Молдавии назвала ложной угрозу минирования поезда Бухарест - Киев

Состав из четырех вагонов был остановлен для проверки на пограничном с Украиной КПП "Вэлчинец"

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поезда №100 Бухарест - Киев оказалось ложным. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии по итогам проверки.

"Проверка не подтвердила наличия опасных предметов в поезде. Тревога оказалась ложной", - информирует пресс-служба пограничной полиции.

По данным ведомства, анонимный звонок поступил в компанию "Железные дороги Украины", которая проинформировала молдавскую сторону. Состав из четырех вагонов был остановлен для проверки на пограничном с Украиной КПП "Вэлчинец" на выезде из Молдавии.