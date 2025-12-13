В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

Позже Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожской области.

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги.

В новость внесены изменения (22:04 мск) - добавлена информация о повторных взрывах.