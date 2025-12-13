В Запорожской области ВСУ дроном атаковали машину скорой помощи

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате атаки пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи. В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль скорой помощи, пострадавших нет", - написал он.