В Псковской области объявили беспилотную опасность

В регионе ограничили мобильный интернет

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета в связи с объявлением беспилотной опасности введены в Псковской области. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Ведерников.

"В связи с беспилотной опасностью в Псковской области введены ограничения в работе мобильного интернета. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал глава региона.

Также он отметил, что при подозрительной активности в небе необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.