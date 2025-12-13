В Псковской области объявили беспилотную опасность
Редакция сайта ТАСС
20:39
ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета в связи с объявлением беспилотной опасности введены в Псковской области. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Ведерников.
"В связи с беспилотной опасностью в Псковской области введены ограничения в работе мобильного интернета. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал глава региона.
Также он отметил, что при подозрительной активности в небе необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.