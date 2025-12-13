ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Псковской области объявили беспилотную опасность

В регионе ограничили мобильный интернет
Редакция сайта ТАСС
20:39

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета в связи с объявлением беспилотной опасности введены в Псковской области. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Ведерников.

"В связи с беспилотной опасностью в Псковской области введены ограничения в работе мобильного интернета. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал глава региона.

Также он отметил, что при подозрительной активности в небе необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. 

РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область