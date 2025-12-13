В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

В муниципалитетах работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена для трех районов Воронежской области, в муниципалитетах работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Также он сообщил об объявлении аналогичной угрозы в Лискинском и Острогожском районах.