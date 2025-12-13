Бьюти-блогеров Целесте задержали в Адлере при попытке к бегству

Они находились в розыске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Супруги-блогеры Алекс и Арси Целесте (ранее - Алексей и Алена Фроловы), обвиняемые в распространении заведомо ложных сведений в отношении доктора Елены Кондрашовой и основанной ей компании ООО "Космомедика", были объявлены в розыск и задержаны правоохранителями на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке к бегству. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы доктора, признанной потерпевшей стороной по делу о клевете.

"После возбуждения уголовного дела блогеры не реагировали на вызов правоохранительных органов, не являлись по повесткам многократно и в итоге были объявлены в федеральный розыск, а 6 декабря были задержаны сотрудниками на ж/д вокзале в Адлере при попытке к бегству", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, супруги Целесте публиковали в интернете информацию о том, что в косметике компании Кондрашовой содержатся опасные компоненты, "представляющие даже национальную угрозу всей Российской Федерации".

"В своих постах они рассказывали, что от данной косметики якобы умерла некая женщина от отека Квинке, а семь девочек отправили в реанимацию", - добавила адвокат.

Уголовное дело было возбуждено в конце июня 2025 года по факту распространения заведомо ложных сведений в отношении Кондрашовой и основанной ей компании ООО "Космомедика". Супругов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

По результатам лингвистической экспертизы, назначенной органами предварительного расследования, установлено, что опубликованные блогерами факты являются ложными и несоответствующими действительности, в ходе допроса на вопрос о том, откуда у них сведения, что "данные лица погибли и отправлены в реанимацию, блогеры затруднились ответить".

Запреты суда

Дорогомиловский суд Москвы установил им следующие запреты: находиться за пределами Москвы и Московской без разрешения дознавателя, а также использовать средства связи информационно-телекоммуникационную сети Интернет, за исключением обращений в неотложных случаях в медицинские учреждения, правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы. "С точки зрения стороны защиты данная мера в отношении блогеров мягкая, а домашний арест является более справедливым, так как данные лица уклонялись от явки в орган дознания, находились в федеральном розыске и фактически на протяжении предварительного расследования продолжали распространение ложной информации", - резюмировала защитник.

Арбитражный суд

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление российского бренда косметики "Космомедика", который требовал от супругов-блогеров Целесте 5 млн рублей в качестве репутационного ущерба. Кроме того, представители компании требовали взыскивать с блогеров по 20 тыс. рублей за каждый день, пока будет идти судебное разбирательство.

Супруги Целесте - авторы блога о красоте и макияже, несколько лет занимаются обзорами различной косметики, которые публикуют на своих страницах в социальных сетях, а также продают подписчикам бьюти-инструкции по уходу за собой. В их видеороликах, которые стали предметом судебного разбирательства, они заявляли, что продукция "Космомедики" якобы наносит вред здоровью и содержит опасные токсичные консерванты, которые могут провоцировать развитие раковых клеток.