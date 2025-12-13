Жители центральной части Мелитополя остались без электричества
Редакция сайта ТАСС
21:26
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Центральная часть Мелитополя Запорожской области обесточена, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в населенных пунктах части Запорожской области наблюдается отключение электроэнергии.
"Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, проявить терпение. Балицкий добавил, что проводится переключение на резервные источники питания.