В Херсонской области из-за аварии нарушено электроснабжение 13 округов

Об этом сообщили в "Херсонэнерго"

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электричества зафиксированы в 13 муниципальных округах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Херсонэнерго".

"13.12.2025 г. (суббота) аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Скадовский МО, Голопристанский МО, Алешкинский МО, Генический МО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Каховский МО, Новокаховский МО, Ивановский МО, Новотроицкий МО, Горностаевский МО, Верхнерогачикский МО, Великолепетихский МО", - сказано в сообщении.