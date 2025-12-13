ТАСС: в Москве 40 человек эвакуировали из дома из-за возгорания электрокабеля

В столичном ГУ МЧС уточнили, что при помощи спасательных устройств спасены два человека

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Из подъезда жилого дома на Полярной улице в Москве эвакуировали 40 человек из-за возгорания электрического кабеля. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: ул. Полярная, 4к2 произошло возгорание электрического кабеля со 2-го по 18-й этаж. Из подъезда эвакуированы 40 жильцов, 1 человек спасен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание локализовано на площади 54 погонных метра.

В ГУ МЧС по Москве уточнили, что при помощи спасательных устройств спасены два человека, в том числе ребенок.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что возгорание ликвидировали.

В новость внесены изменения (02:05 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.