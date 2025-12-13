В Урюпинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Урюпинске, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, слова которого приводит в Telegram-канале администрация Волгоградской области.

Как уточнили в мэрии, силы ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Урюпинске из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на нефтебазе. Экстренные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.

Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, развернут ПВР в МУП "Урюпинская гостиница", добавил губернатор. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.