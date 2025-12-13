В Северском районе Кубани обломки БПЛА упали по двум адресам

В обоих случаях пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали по двум адресам в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму - в частном доме выбило окна", - говорится в сообщении.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные и специальные службы.