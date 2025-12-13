ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Северском районе Кубани обломки БПЛА упали по двум адресам

В обоих случаях пострадавших нет
Редакция сайта ТАСС
23:30

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали по двум адресам в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму - в частном доме выбило окна", - говорится в сообщении.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные и специальные службы. 

РоссияКраснодарский край