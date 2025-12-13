В трех районах Воронежской области отменили опасность угрозы БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона

ВОРОНЕЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена на территории Острогожского, Лискинского и Россошанского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Острогожском, Лискинском и Россошанском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в Telegram-канале.