В трех районах Воронежской области отменили опасность угрозы БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона
Редакция сайта ТАСС
13 декабря, 23:39

ВОРОНЕЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена на территории Острогожского, Лискинского и Россошанского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Острогожском, Лискинском и Россошанском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в Telegram-канале. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович