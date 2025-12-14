Адвокат Блиновской рассказала, что блогер не имеет привилегий в колонии

Елена Блиновская "надлежащим образом несет наказание", отметила Наталия Сальникова

Редакция сайта ТАСС

Елена Блиновская © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /Корреспондент ТАСС Алексей Потицкий/. Осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогер Елена Блиновская, этапированная в отряд женской ИК-1 во Владимирской области, не имеет там никаких привилегий и надлежащим образом отбывает назначенное ей судом наказание. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Читайте также

Что известно о приговоре блогеру Елене Блиновской

"Многочисленные сообщения о привилегиях Елены Блиновской в период нахождения под стражей и тем более сейчас, в период отбытия наказания в колонии, являются фейками от начала и до конца. Непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но почему-то продолжают появляться снова и снова. Елена надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Блиновская "не имела и не имеет никаких привилегий в принципе" ни там, где она содержалась после приговора, ни в колонии, куда ее этапировали для отбытия наказания.

"Каждая так называемая сенсация о Елене Блиновской в СМИ, содержащая о ней непроверенную информацию и ссылку на сомнительный источник, несомненно, повышает индекс цитируемости у авторов всех этих фейк-ньюс, но вместе с тем все это только усложняет отбытие назначенного судом наказания Елене Олеговне и создает дополнительные сложности, о которых мы никогда не говорили, но вынуждены это сейчас озвучить ввиду сложившейся ситуации", - резюмировала защитник.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Блиновскую перевели в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области для дальнейшего отбытия наказания. Управление ФСИН России по Владимирской области опровергло информацию о привилегированных условиях содержания осужденных в женской исправительной колонии. Все осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Владимирской области, содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства, сообщали в пресс-службе ведомства.

О приговоре

В начале марта Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью 4 года. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Вместе с тем по решению Савеловского суда блогер Блиновская была освобождена от наказания по истечению сроков давности в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Позднее апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила блогеру срок наказания на полгода, до 4,5 года. Апелляция признала в качестве смягчающих обстоятельств наличие двоих малолетних детей, а также признание вины. Также Мосгорсуд снизил ей на 1 месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.