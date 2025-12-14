Суд заочно приговорил к восьми годам тюрьмы экс-совладельца "Траста" Фетисова

Банкира признали виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд рублей, говорится в приговоре

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы заочно бывшего совладельца банка "Траст" Николая Фетисова, признав его виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд рублей. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомился ТАСС.

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сказано в документе, в котором поясняется, что Фетисов признан виновным по трем эпизодам ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере).

К аналогичному сроку наказания был приговорен и второй подсудимый, бывший акционер "Траста" Сергей Беляев. В самом начала расследования дела они оба были допрошены как свидетели, но потом покинули Россию.

По версии обвинения Фетисов создал организованную группу для хищения денег из банка "Траст". Сначала он вместе с Беляевым, являясь бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, обеспечил выдачу кредитов им на мнимые инвестиционные проекты на 9 млрд руб. Позже этот кредит не был возвращен.

После этого компаньоны вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги "Траста". Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных на средства "Траста", на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. Согласно материалам дела, общий ущерб составляет 14,6 млрд рублей.

Фетисов и Беляев - не единственные фигуранты дела. Ранее были осуждены бывший председатель правления "Траста" Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков. Они получили по семь лет и шесть месяцев колонии. Такой же срок получил еще один экс-совладелец банка Илья Юров. Последний также покинул Россию, приговор ему вынесен заочно.