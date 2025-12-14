Над Смоленской областью сбили БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

СМОЛЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник над Смоленской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России на территории Смоленской области сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб работают на месте падения обломков. Губернатор попросил при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним, а об их местоположении сообщить по телефону экстренных служб - 112.