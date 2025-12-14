В Саратовской области в 205 населенных пунктах повреждены линии электропередачи

Это случилось из-за ветра

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Сильные порывы ветра привели к повреждению линий электропередачи в 205 населенных пунктах Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин по итогам заседания оперативного штаба.

"В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад", - написал он.

По словам губернатора, также повреждены крыши 14 зданий, в том числе школ, больниц, частных и многоквартирных домов. В Саратове повалено 132 дерева, их оперативно убрали. "Кроме того, есть повреждения 33 участков газовых труб и 78 линий электропередачи. По части адресов подача ресурса уже восстановлена", - уточнил Бусаргин.

Он сообщил, что экстренные и аварийные службы, органы власти работают в круглосуточном режиме. Основные восстановительные работы на объектах планируется завершить до конца дня.