В Хабаровске ищут выстрелившего в таксиста мужчину

Водитель получил легкое ранее головы
07:55
обновлено 08:31

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут мужчину, который, по предварительным данным, выстрелил в водителя такси из травматического пистолета в центре Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Хабаровску с заявлением обратился водитель такси. Мужчина пояснил, что у него с пассажиром возникла конфликтная ситуация, в ходе которой последний выстрелил, предположительно из травматического пистолета, в его сторону. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность участника инцидента", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, водитель получил легкое ранее головы.

По предварительным данным краевой прокуратуры, конфликт произошел в ночь на 13 декабря, пассажир дважды выстрелил в строну оппонента. У водителя такси выявлена гематома в районе темени. 

