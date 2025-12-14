В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Взрывы ночью в Одессе привели к повреждению критической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры", - написал он.

Подробностей чиновник не привел. В Одесской области звучат сирены воздушной тревоги, сообщалось о взрывах. Регион находится в красной зоне более шести часов.