В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура
08:03
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Взрывы ночью в Одессе привели к повреждению критической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры", - написал он.
Подробностей чиновник не привел. В Одесской области звучат сирены воздушной тревоги, сообщалось о взрывах. Регион находится в красной зоне более шести часов.