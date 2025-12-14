В Каспийске из-за сорванной ветром кровли здания погиб мужчина

Сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Крышу коммерческого здания из-за сильного ветра сорвало в дагестанском Каспийске, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"В Каспийске сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы, в результате чего погиб мужчина 1964 года рождения из села Гелли Карабудахкентского района", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ожидается сильный ветер с дождем и снегом.