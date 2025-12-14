В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Там действует режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей. В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги.

Позднее Федоров заявил о поторных взрывах в области.

В новость внесены изменения (12:34 мск) - добавлена информация о новых взрывах.