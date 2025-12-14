Николаев на время полностью отключат от электроснабжения

Глава военной администрации региона Виталий Ким объяснил, что это делается для ликвидации последствий взрывов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полное отключение электроэнергии произойдет в течение ближайшего времени в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Через 30 минут отключаем весь город Николаев от электроснабжения", - написал он.

По словам чиновника, это делается для ликвидации последствий взрывов. Ким пообещал, что отключение продлится от 30 до 60 минут.

Последние двое суток сообщалось о многочисленных отключениях света в Николаевской области.