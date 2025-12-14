В Самарской области после ДТП госпитализировали четыре человека

Водитель автомобиля Datsun не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящее транспортное средство

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Самарской области, в результате госпитализированы четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщило в своем Telegram-канале главное управление МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла на дорожном обходе Тольятти.

"Водитель автомобиля Datsun не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящее транспортное средство Lada Largus. <…> С места ДТП <…> госпитализированы водитель Datsun и три его пассажира", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в больницу, помимо водителя иномарки, доставлены подросток, мужчина и женщина.