В Чувашии при пожаре в жилом доме пострадали ребенок и пенсионер

Площадь возгорания составила 146 кв. м
10:12

ЧЕБОКСАРЫ, 14 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в двухквартирном доме в Алатырском округе Чувашии, в результате ожоги и травмы получили ребенок и пожилой мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по региону.

"Загорелся двухквартирный дом в поселке Алтышево. Двое жильцов - 73-летний пенсионер и 9-летний мальчик - отравились дымом, получили ожоги и травмы", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в Алатырскую ЦРБ. Спасатели добавили, что с огнем боролись более трех часов, площадь возгорания составила 146 кв. м. 

