В Берлине из-за беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских

Также полиция задержала 18 человек

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Не менее 8 стражей порядка пострадали, 18 человек задержаны в ходе демонстрации против полицейского насилия, которая прошла в субботу в берлинском районе Фридрихсхайн.

"На данный момент мы задержали 18 человек за правонарушения, включая нарушение общественного порядка, нарушение статьи 86а Уголовного кодекса Германии ("О запрете использования символики антиконституционных организаций" - прим. ТАСС) и нарушение закона о взрывчатых веществах. Восемь наших коллег пострадали во время марша", - говорится в заявлении берлинской полиции, размещенном в X.

Ежегодно 13 декабря сотни людей проходят маршем по берлинскому району Фридрихсхайн с плакатами и скандируют лозунги в знак протеста против полицейского насилия. В этом году в демонстрации приняли участие до 1 тыс. человек. Для охраны порядка было задействовано около 500 сотрудников полиции.

По данным правоохранительных органов, во время демонстрации имели место нападения на сотрудников полиции. Кроме того, скандировались запрещенные лозунги, в стражей порядка бросали бутылки и петарды. После этого правоохранители разогнали акцию.