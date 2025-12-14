В Южной Осетии ураганным ветром сорвало крыши домов и линии электропередачи

Жертв среди населения нет

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 14 декабря. /ТАСС/. МЧС Южной Осетии устраняет последствия ураганного ветра, который обрушился на республику в ночь на 14 декабря. Как сообщила ТАСС старший специалист отдела информации и связи с общественностью министерства Лана Кокоева, стихией сорваны крыши многоквартирных домов и линии электропередачи в отдельных районах республики.

"В результате стихии в городе Цхинвал повреждены кровли многоэтажных домов на проспекте А. Джиоева, улицах Гафеза и Путина. В селе Прис в результате сильного ветра повреждены крыши частных домов. Зафиксированы и обрывы линий электропередачи в Цхинвальском районе", - сказала Кокоева, подчеркнув, что жертв среди населения нет.

Она отметила, что с момента разгула стихии сотрудники пожарно-спасательных частей МЧС республики находятся на оперативном реагировании и занимаются устранением последствий стихи, помогают населению, убирают упавшие деревья не только на улицах столицы, но и в Цхинвальском и Ленигнорском районах республики.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова, президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия шквалистого ветра, повредившего кровли зданий и линии электропередачи.

"Глава государства получил оперативный доклад о ситуации от городских и районных администраций, а также профильных служб. Президент также выразил благодарность всем службам за оперативную и слаженную работу в условиях чрезвычайных погодных явлений", - сказала Босикова.

Ранее МЧС Южной Осетии сообщало об ухудшении погодных условий на территории республики, призвав граждан без крайней необходимости не выходить на улицу, пока порывы ветра не утихнут. В ведомстве отметили, что скорость ветра в ночь на 14 декабря достигала 8-9 м/с с порывами до 21 м/ с.