Посол Шри-Ланки рассказала о ситуации в стране после циклона

Там безопасно для туристов, сообщила Шобини Гунасекера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Шри-Ланка постепенно восстанавливается от последствий тропического циклона "Дитва". Страна безопасна для туристов, сообщила в интервью ТАСС посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера.

"Шри-Ланка совершенно безопасна для туризма, потому что, к счастью, в Шри-Ланке туристические зоны не пострадали", - сказала дипломат. Она добавила, что туристические зоны страны "в порядке, уровень паводковых вод спадает, ущерб в основном нанесен центральной части Шри-Ланки".

"Когда обрушился циклон, нам звонили, можно ли еще лететь. Но, к счастью, в Шри-Ланке большая часть западного и южного побережий была в порядке. Поэтому уже на следующий день из Москвы и многих других мест начали вылетать рейсы, - пояснила Гунасекера. - Циклон обрушился на сушу 27 ноября. С тех пор Шри-Ланку посетили более 50 тыс. туристов. Туристы приезжают отовсюду".

По словам посла, туристы из России любят ланкийские пляжи. "И все пляжи в порядке. Россияне едут на западное и южное побережье. Они совершенно безопасны и на самом деле от циклона вообще не пострадали. Исторические места тоже, как и дикая природа. По сути, все туристические достопримечательности Шри-Ланки подходят для посещения россиянами", - уточнила она.

"Но Шри-Ланка - очень разнообразная страна, и у нас повсюду есть свои уникальные достопримечательности. Поэтому, даже если туристы будут избегать центральной части, в моей стране останется множество мест, которые они смогут посетить и которыми смогут насладиться", - поделилась дипломат. Она отметила, что Шри-Ланка - очень компактная, но очень аутентичная страна, "в этом и заключается ее прелесть".

"Насколько я знаю, сейчас из России в Шри-Ланку есть шесть авиарейсов в неделю: три в Коломбо, три в Матталу. Мне сказали, что все эти рейсы заполнены, и российские туристы таким образом поддерживают Шри-Ланку. Мы рады туристам, посещающим Шри-Ланку в знак солидарности, - подчеркнула Гунасекера. - Поддержите нас в этот трудный период. Это еще один способ помочь стране, в частности, в ее восстановлении".

О циклоне

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 400 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.

Власти Шри-Ланки обратились к РФ с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Позднее спецборт МЧС РФ доставил в страну 34 тонны гуманитарного груза.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря.