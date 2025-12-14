В Татарстане в ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека

Правоохранители уточняют информацию о пострадавших

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус, столкнулись в Татарстане, в результате погибли два пассажира, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"В Альметьевском районе водитель автомобиля Niva, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. После чего с [грузовиком столкнулись] автомобили Chevrolet, микроавтобус Ford, [иномарка] Haval. В результате ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют информацию о пострадавших.