В Польше в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 14 граждан Белоруссии

Погибших нет, уточнили в пресс-службе белорусского МИД

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. 14 граждан Белоруссии получили травмы в результате ДТП с экскурсионным автобусом на территории Польши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского МИД.

"По имеющейся информации, в городе Жешув (Республика Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего с группой из 48 граждан Республики Беларусь в Венгрию. В результате ДТП погибших нет. 14 граждан Республики Беларусь с ранениями легкой и средней степеней тяжести были госпитализированы и размещены в пяти медицинских учреждениях Жешува, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что белорусская сторона контактирует с польскими компетентными органами, ситуация находится на контроле. "Консульство в Бяла-Подляске принимает необходимые меры по оказанию содействия гражданам", - указали в министерстве.