В Химках разбираются в обстоятельствах избиения ребенка отцом

Личность правонарушителя установлена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку после видеозаписи, на которой мужчина ударил свою дочь в магазине в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина ударил свою 9-летнюю дочь в магазине. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Сотрудниками полиции личность правонарушителя установлена. В ближайшее время сотрудники ПДН УМВД России по городскому округу Химки проведут с ним мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В полиции Подмосковья также сообщили, что сообщений и заявлений в полицию, в том числе из медицинских учреждений, по этому факту не поступало.

"По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - отметили в региональном главке.