В подконтрольной Украине части Запорожской области вновь произошли взрывы

Всего за день пять раз поступали сообщения о взрывах в подконтрольной Украине части региона
13:05

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в Telegram-канале. "Повторные взрывы", - добавил Федоров спустя несколько минут.

