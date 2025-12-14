В подконтрольной Украине части Запорожской области вновь произошли взрывы

Всего за день пять раз поступали сообщения о взрывах в подконтрольной Украине части региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в Telegram-канале. "Повторные взрывы", - добавил Федоров спустя несколько минут.

Всего за день пять раз поступали сообщения о взрывах в подконтрольной Украине части Запорожской области.