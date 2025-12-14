ТАСС: в Саратове при взрыве газа в доме пострадал человек
13:17
обновлено 13:25
САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в одном из домов в Саратове, в результате один человек пострадал.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"На улице Ладожской в Саратове, по предварительным данным, произошел хлопок газа в одном из домов, один человек пострадал", - сообщили правоохранители.
Собеседник агентства отметил, что пострадал мужчина, его госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные службы.