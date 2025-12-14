В Челябинской области завели дело после разрушения дома

Несущие конструкции здания разрушаются, в помещениях образовались сырость и плесень, температурный режим не соответствует установленным нормам

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обращения граждан из-за разрушения жилого многоквартирного дома в городе Коркино Челябинской области, говорится в сообщении в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что к председателю СК России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Челябинской области по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Победы в рабочем поселке Роза города Коркино. Отмечается, что несущие конструкции двухэтажного здания 1952 года постройки разрушаются, в помещениях образовались сырость и плесень, температурный режим не соответствует установленным нормам.

"Несмотря на признание строения аварийным в 2020 году, а также вступившее в 2022 году в законную силу судебное решение, до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли", - подчеркнули в ведомстве.