В Костромской области загорелась ювелирная мастерская

Площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Здание ювелирной мастерской загорелось в Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: п. Красное-на-Волге, ул. Окружная. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в двухэтажном административном здании ювелирной мастерской", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м, пожар локализован.

Позже в МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

По предварительной информации МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Идет его тушение до полной ликвидации. К работам привлечено более 30 человек и 11 единиц техники.

В новость внесены изменения (19:07 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.