В Саратове завели дело после взрыва бытового газа в доме

В ЧП пострадал человек

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в доме на Ладожской улице в Саратове. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Саратовской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с хлопком бытового газа в квартире жилого дома на улице Ладожской в Саратове (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После осмотра места ЧП будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Управление МЧС по Саратовской области ранее сообщило, что взрыв газовоздушной смеси произошел на 9 этаже 10-этажного дома. По данным спасателей, возгорания не было, строительные конструкции не повреждены, выбиты стекла в нескольких квартирах. Пострадал 27-летний мужчина, который, по информации Минздрава Саратовской области, госпитализирован в тяжелом состоянии.