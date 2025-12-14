В Кирове при столкновении скорой помощи и тепловоза пострадала фельдшер

Причины происшествия выясняют

КИРОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Кирове, в результате травмы получила фельдшер. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

"На железнодорожном переезде на улице Баумана <…> в Кирове произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и тепловоза. В результате происшествия получила травмы фельдшер бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что информация является предварительной. На месте ДТП работают правоохранители, выясняются причины происшествия.