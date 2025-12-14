В Чувашии при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек

Данные о характере травм уточняются

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 14 декабря. /ТАСС/. В Чувашии столкнулись три автомобиля, в результате, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекция республики.

"Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии работают на месте ДТП, в котором, предварительно, пострадали 6 человек. Столкновение трех транспортных средств произошло на 18-м км дороги в Цивильском округе", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших и характере их травм уточняются. По первоначальной информации, водитель автомобиля Chery Tiggo в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение со встречной иномаркой Hyundai Solaris. В полиции полагают, что после этого Chery по инерции столкнулся с иномаркой Renault Scenic. Правоохранители отметили, что водители прошли процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный.