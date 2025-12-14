В Черном море зафиксировали более 30 землетрясений за три дня

По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Ученые зафиксировали на последние три дня более 30 землетрясений разной магнитуды в Черном море в районе Севастополя. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

"С 12 декабря по сегодняшний день крымской сетью станций наблюдается сейсмическая активность природного характера в Черном море Севастопольского района, - сказала собеседница агентства. - Все события приурочены к одному очагу, расположенному на глубине 3-5 км в 11 км от побережья. По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Продолжается сбор макросейсмических данных".

Как уточнила Бондарь, за это время сейсмологи зафиксировали 32 толчка. Так, 12 декабря в 20:13 мск жители Севастополя ощутили землетрясение, следом за которым последовало 16 слабых афтершоков. В субботу специалисты зафиксировали шесть землетрясений, в воскресенье - еще девять.

Последнее землетрясение специалисты зафиксировали 14 декабря в 09:47 мск. "Сложно говорить о прогнозах. Наблюдаем, изучаем и не забываем о том, что для людей опасность представляют не землетрясения, а здания, и всегда нужно помнить, как себя вести в подобных ситуациях", - добавила собеседница агентства.