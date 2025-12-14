ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Уфе завели дело после публикации видео, на котором женщина бьет сына

Она также оскорбляла ребенка в подъезде одного из многоквартирных домов
18:33

УФА, 14 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Уфы, которая оскорбляла и наносила побои своему сыну в подъезде одного из многоквартирных домов Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Башкирии.

Вечером в воскресенье СМИ опубликовали видео, на котором мать нецензурно выражается и бьет ребенка в подъезде многоквартирного дома.

"Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - отмечается в сообщении. 

