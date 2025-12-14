На Запорожье восстановили электроснабжение свыше 28 тыс. абонентов

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и будут идти всю ночь, отметил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электричество свыше 28 тыс. абонентам Запорожской области, приостановленное после атаки Вооруженных сил Украины с применением БПЛА. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, специалисты продолжат ремонтно-восстановительные работы даже в ночное время суток.

Ранее Балицкий сообщал, что почти 30 тыс. абонентов прифронтовых поселений Запорожской области остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских БПЛА. Позже он заявлял, что подачу света вернули порядка 21 тыс. абонентам.

"В Запорожской области 1 735 абонентов еще остаются отключенными от штатного электроснабжения. Много работы энергетиками сделано за текущий день. Несмотря на низкую температуру воздуха, удалось большую часть абонентов подключить к штатному электроснабжению", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются и будут идти всю ночь.