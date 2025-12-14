Площадь пожара в ресторане под Рузой увеличилась до 600 кв. м

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 15 человек

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой выросла до 600 кв. м, сообщили в МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 15 человек", - рассказали в министерстве.

Тушение продолжается, группировка сил на месте увеличивается. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.