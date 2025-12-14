МЧС сообщило о локализации пожара в ресторане под Рузой

Площадь возгорания составила 600 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Московской области локализован на площади 600 кв. м", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, пожар возник в двухэтажном многофункциональном здании по адресу: Рузский городской округ, поселок Тучково, ул. Советская, д. 3А. Возгорание началось на втором этаже, где расположен ресторан. Здание самостоятельно покинули 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.