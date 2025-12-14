ТАСС: в Тульской области полицейский застрелил напавшего на него с ножом мужчину

Инцидент произошел в Нижнем Елькино

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейский в Нижнем Елькино Тульской области применил табельное оружие в отношении мужчины, который напал на него с ножом, нападавший погиб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительно, в частном доме произошел конфликт, один из его участников нанес ножом травму другому. Затем, когда на место прибыли сотрудники полиции, он напал на одного из них. Полицейский был вынужден применить табельное оружие, нападавший погиб", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел на территории частного домовладения в Нижнем Елькино, возбуждено уголовное дело.