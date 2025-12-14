TanjaNews: в Марокко число погибших из-за наводнения достигло 14

Более 30 человек пострадали, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 15 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванных проливными дождями наводнений в провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье в 330 км к югу от Рабата, возросло до 14. Как сообщил портал TanjaNews, более 30 человек пострадали и были госпитализированы.

Ранее агентство MAP сообщало о 7 погибших и 20 пострадавших. По его данным, в регионе продолжаются спасательные операции и поиск пропавших без вести.

Наводнение причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции. По данным агентства, там оказались затоплены по меньшей мере 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.

В новость внесены изменения (01:02 мск) - увеличилось число жертв и пострадавших.