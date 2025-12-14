В здании ресторана под Рузой ликвидировали открытое горение

Проводится проливка и разбор конструкций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На месте пожара в Московской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, пожар возник в двухэтажном многофункциональном здании по адресу: Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Советская, д. 3А. Возгорание началось на втором этаже, где расположен ресторан. Здание самостоятельно покинули 15 человек. Пожар локализован на площади 600 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.