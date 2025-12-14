Собянин: силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

Он уточнил, что силами ПВО Минобороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Специалисты оперативных служб работают на месте падения обломков.

Позже Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на столицу.

В новость внесены изменения (01:55 мск) - увеличилось количество сбитых БПЛА.