На Южных Курилах штормовой ветер повредил здания и привел к отключениям света

Жителям района порекомендовали не покидать дома и не выезжать за пределы населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ветер со скоростью 35 м/с зафиксирован на Южных Курилах, есть отключения электричества, повреждения фасадов зданий и кровли. Об этом сообщили в администрации Южно-Курильского округа Сахалинской области.

"В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 35 м/с", - говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения линии электропередачи, в связи с чем были обесточены потребители до проведения аварийно-восстановительных работ.

Также поврежден жилищный фонд - кровля, фасад многоквартирных домов.

Проведен штаб по предотвращению последствий циклона, в работе которого задействованы все экстренные и технические службы. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно только при улучшении погодных условий.

Жителям района порекомендовали не покидать без острой необходимости дома и не выезжать за пределы населенных пунктов.